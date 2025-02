Ilfoglio.it - Pappano in concerto a Roma, in libreria con l’autobiografia

Leggi su Ilfoglio.it

Se si vuole comprendere il mondo musicale e personale di Antonio, bisogna tornare ai paesini: Epping, nella contea dell’Essex, e Castelfranco in Miscano, anfratto dell’Appennino campano, in provincia di Benevento. Luoghi piccoli, circondati da una natura ruvida, che rivela come bellezza e asperità siano due facce della stessa medaglia., nato a Epping 65 anni fa, oggi vive stabilmente a Londra, dove, dal 2023, è direttore della London Symphony Orchestra, la stessa guidata in passato da Previn, Abbado, Rattle. E tutto ha origine da Maria Carmela Scinto e Pasquale, originari del beneventano, giovani sposi che iniziano la loro vita insieme in una brumosa Londra. La donna lavora come cuoca, il marito come cameriere. Pasqualeperò ha una passione per il canto che inizia a diventare un secondo lavoro grazie alle lezioni private che impartisce senza sosta.