Papà vieni e spacca la faccia al prof | docente aggredito a scuola dal padre e dal fratello del suo studente

Grave aggressione in unadella provincia di Lecce, dove unessore è stato minacciato e strattonato dale daldi un suo16enne. Ilha formalizzato una denuncia alle forze dell’ordine. Stando alla sua ricostruzione dei fatti il giovane, che in passato aveva già subito provvedimenti disciplinari, si sarebbe rivolto aldirettamente dall’aula, chiamandolo al telefono e chiedendogli di presentarsi aper «re laalessore». Tutto è nato dopo che quest’ultimo lo aveva richiamato più volte per aver disturbato la lezione. L’insegnante, infatti, aveva segnato sul registro ben quattro note disciplinari, avvertendo loche la sua condotta avrebbe potuto portare a un ulteriore consiglio straordinario e a una nuova sospensione, dopo le due settimane già scontate in seguito a episodi scorretti precedenti.