Foggiatoday.it - Panetti di hashish e pistole in casa: tre arresti nel Foggiano

Il suo atteggiamento aveva insospettito i carabinieri ad un posto di blocco ed è scattata la perquisizione domiciliare per un 21enne di Lucera, finito nei guai. Nella sua abitazione, hanno rivenuto circa 70 grammi trae marijuana, in parte già confezionati in dosi, un bilancino.