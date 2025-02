Anteprima24.it - Pallanuoto, sconfitta per Posillipo contro Trieste

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiper il, 14-8 con la, nella gara valevole per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A1, disputata questo pomeriggio alla Piscina Bianchi di.La squadra di casa comanda l’infin dalle prime battute mentre la formazione di Pino Porzio non riesce a rimontare i forti avversari.Il primo gol della partita è dicon Mladossich, dopo 4 minuti di gara, raddoppia Draskovic con un tiro da fuori, Marziali sigla il 3-0 in superiorità mentre ilnon riesce a sfruttare una situazione con due uomini in più. Il primo tempo si chiude sul 3-0 per i padroni di casa che subiscono l’espulsione definitiva di Mladossich per proteste.Nel secondo tempo segna ilcon Rocchino, Draskovic risponde su rigore e Marziali sigla il 5-1 dopo 3 minuti di gioco.