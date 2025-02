Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: la SIS Roma cade a Padova e l’Orizzonte aggancia la vetta

La 12ma giornata della stagione regolare dellaA1dirimescola la classifica generale grazie ad alcuni risultati inattesi: il big match vede il successo di misura della Plebiscitosulla SISper 9-8 e le conseguenze sono molteplici.Le capitoline vengonote ina quota 30 dalle etnee delCatania, che surclassa nel derby le acesi della Brizz Nuoto, sconfitte per 19-0. Si porta così a -3 dallail Rapallo, che regola con un netto 15-7 la Lazio e consolida il terzo posto.La Plebiscito, ora a -5 dalla, resta da sola in quarta posizione: perde terreno in maniera inattesa Trieste, bloccata sul pareggio per 8-8 dal Bogliasco, con le liguri che si avvicinano alla zona play-off grazie alla sorprendente sconfitta del Cosenza, battuto dall’Ancona, al primo successo stagionale, per 11-9.