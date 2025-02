Anconatoday.it - Pallanuoto A1 femminile, la Cosma Vela Ancona piega Cosenza e ottiene la prima vittoria stagionale

Leggi su Anconatoday.it

– Con una grande prestazione di squadra, lacentra la suae lo fa nella partita di ritorno contro il, quarto in classifica. Sono tre punti importanti, per le doriche, che danno loro fiducia in vista dei prossimi incontri e le ripagano del lavoro.