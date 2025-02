Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Cassano Magnago torna a vincere contro Brixen

Leggi su Oasport.it

si imponeSüdtirol nella più importante partita della 16ma giornata della regular season per quanto riguarda laA1. Il team lombardoa festeggiare in Alto Adige dopo due pesanti sconfitte ottenuteAdattiva Pontinia e Jomi Salerno. Le atlete di Davide Kolec hanno avuto la meglio per soli 3 punti (20-23) dopo una bella lotta che si è decisa solamente nel finale. Poche, invece, le altre sorprese del week-end con AC Life Style Erice e Jomi Salerno a segno senza particolari problemi, rispettivamenteMezzocorona (38-9) e Lions Sassari (39-24).Sirio Toyota Teramo perde per Adattiva Pontinia (28-42) in una giornata che ha premiato anche Leno, abile ad imporsi fuori casa nei confronti di Casalgrande Padana con il punteggio di (23-22). Non cambia in ogni caso la graduatoria generale, Erice mantiene saldamente la leadership nei confronti di Salerno e Pontinia con due importanti punti di scarto.