Palazzo Frizzoni imbrattato: chi è il no vax incastrato dalle telecamere

Bergamo, 8 febbraio 2025 – Smascherato uno degli autori dell’imbrattamento dei muri die deldegli uffici del comune di Bergamo con scritte anti-vax, episodio avvenuto nella notte del 12 novembre 2024. Ieri mattina gli uomini della Digos della Questura hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla procura nei confronti di un uomo di 34 anni residente in un comune della bassa Valle Seriana, ritenuto tra i responsabili dell’azione. Bergamo,da scritte no vax Gli accertamenti investigativi, che si sono concentrati sulla visione ed analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che l’imbrattamento è stato materialmente eseguito da due persone con la complicità di almeno altri quattro a far da “palo”, con il volto coperto.