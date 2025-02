Juventusnews24.com - Pagelle Juve Milan Primavera: Ngana il più positivo, Pagnucco gara da capitano. Ma in avanti poca cattiveria – VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ie i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato 2024/25: ie i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato 2024-2025.:ZELEZNY 6: di fatto non poteva molto sui tre gol presi, tradito anche da una deviazione della sua difesa sul 3-0TURCO 6: fa la sua prestazione da quella parte, a più riprese si mette in proprio e cerca la fiammata sulla destra. I compagni però non sfruttano le sue iniziativeMARTINEZ 5.5: non perfetto sul cross che porta al 2-0 rossonero ad inizio ripresa, Sala troppo libero in area per colpire di testa. Qualche incertezza di troppo anche nei minuti successiviVERDE 5.