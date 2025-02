Oasport.it - Pagelle Italia-Galles 22-15 rugby: Lorenzo Cannone domina, Allan e Capuozzo fanno la differenza

Si è conclusa da poco a Roma la sfida del secondo turno del Sei Nazioni 2025 per l’, che ha sfidato il. Una vittoria forse non netta nel punteggio per gli azzurri, ma una vittoria meritata, al termine di un matchto quasi costantemente. Ilalla fine accorcia, ma la vittoria è giustissima. Ecco leTommaso8,5: “Sporca” la prestazione con due errori dalla piazzola, ma il 6/8 è fondamentale per mettere sotto pressione ile gioca benissimo anche sul gioco aereo.Ange8: Segna l’unica, bellissima, meta dell’ed è, quindi, decisivo. Mezzo voto in meno perché ii lo mettono nel mirino in difesa e soffre.Juan Ignacio Brex 6,5: Non si vede molto, rispetto al passato, ma è concreto soprattutto in difesa.Tommaso Menoncello 6,5: Come Brex poco presente nel gioco offensivo, ma si nota con un gran placcaggio a inizio ripresa.