Dailymilan.it - Pagelle Empoli-Milan, Rafael Leao entra e decide. Santiago Gimenez si presenta alla Serie A

Leggi su Dailymilan.it

Ledino e decidono la partita, l’ingenuità di Tomori poteva costare cara.MAIGNAN 6Partita di amministrazione mai impensieritoWALKER 6,5Terzino o difensore cle non cambia, l’inglese si fa sempre trovare prontoTOMORI 5L’arbitro sbaglia, ma lui riesce a fare peggio, ingenuità che poteva costare caraPAVLOVIC 6Meglio dell’inglese ma meno preciso rispetto alle ultime usciteTHEO HERNANDEZ 6,5TurboTheo sta tornando a spingere, piccoli segnali di una crescita importanteFOFANA 5Il mastino francese non c’è, la stanchezza si fa sentire(45 ‘ Pulisic 6,5: Capitan America è sempre decisivo, doppio assist. Imprescindibile), primo gioia perView this post on InstagramA post shared by AC(@ac