Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-MILAN 0-2: Leao decisivo. Gimenez fa il bomber, Abraham no

Leggi su Calciomercato.it

Voti, top e flop del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita0-2:fa ilno (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo un primo tempo complicato, anche per via una direzione arbitrale disastrosa, ilrialza la testa nella ripresa e lo fa con i gol di Rafae Santinon ripete la partita contro la Roma ed è il peggiore tra i rossoneri insieme a Fikayo Tomori.Ecco i voti:Vásquez 6De Sciglio 4,5Marianucci 4Viti 6,5 – Dak 28? Goglichidze 5,5Gyasi 5,5Henderson 5 – Dal 70? Zurkowski 6Grassi 5,5 – Dall’80’ Konate s.v.Pezzella 5,5Esposito 5,5 – Dall’80’ BacciCacace 4,5 –Colombo 6 – Dal 70? Kouame 6All. D’Aversa 5,5Maignan 6Walker 6,5Tomori 4,5Pavlovi? 6,5Hernández 6,5Musah 6Fofana 5 – Dal 45? Pulisic 7Rejinders 6,5 – Dal 69? Thiaw 6Jiménez 5,5 – Dal 45?4,5 – Dal 45?7João Félix 6 – Dall’84’ Terracciano s.