Pagelle discesa femminile Mondiali: Goggia, continua la maledizione; Delago non sfrutta l'occasione

Breezy Johnson, 10: non aveva mai vinto in Coppa del Mondo, lo fa aia 29 anni. Ci sta nello sci, è accaduto innumerevoli volte in passato. Le gare secche, su piste sovente molto più agevoli rispetto al circuito maggiore itinerante, tendono a premiare atlete tecnicamente meno preparate, ma con innate doti di scorrevolezza. L’americana ha poito egregiamente anche il pettorale n.1. In Coppa del Mondo vanta 7 podi, ma l’ultimo risaliva al dicembre 2021. Insomma, questi sono idi sci alpino: prendere o lasciare.Mirjam Puchner, 9: altra ‘slittona’ che non era mai salita sul podio quest’anno. La sua unica dote è la scorrevolezza, ed oggi l’ha fatta fruttare al meglio, portando a casa un argento che lancia l’Austria in vetta al medagliere.