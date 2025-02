Sport.quotidiano.net - Pagelle, altra prova corale maiuscola. La forza granitica di un gruppo che stupisce

Vukovic 6: Inoperoso per l’intero arco della gara Ceccacci 6: attento in fase difensiva, rimane più bloccato rispetto ai suoi compagni di reparto (1’ s.t Palomba: 6 Attento e preciso non corre pericoli) Coppola 7: stravince il duello individuale con Montevago, rendendo innocua la punta umbra. Con personalitàa proporsi anche in fase di manovra d’attacco. Su di lui una espulsione netta di Montevago non vista dall’arbitro Neri 6,5: supporta egregiamente entrambe le fasi. È ottima la sua intesa con Zoia e nel primo tempo la Vis cerca di sfondare soprattutto in quella corsia (24’s.t Di Renzo 6: con grinta si cala subito nella parte, allontanando tanti palloni pericolosi ma perdendone uno sanguinoso nella propria area) Zoia 6,5: costante spinta offensiva nel primo tempo. Fa buona guardia nella ripresa Pucciarelli 7: Tuttofare di qualità.