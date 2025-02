Bergamonews.it - Pagava auto di lusso usate con assegni postali falsi: condannato per truffa a 3 anni e 9 mesi

Leggi su Bergamonews.it

Gromo. Acquistavarispondendo agli annunci sui siti specializzati e licon. Aveva anche creato la falsa pagina di un ufficio postale a Longana, frazione di Ravenna, con un riferimento telefonico che dirottava la chiamata ad un complice, il quale confermava l’emissione dell’assegno ingannando così la persona che chiedeva la verifica.L.L., napoletano di 46, è statoa 3e 9in continuazione per i tre episodi che gli sono stati contestati: era riuscito ad appropriarsi di trediper un valore totale di oltre 150mila euro. In particolare un camper Volkswagen California Ocean pagato con assegno falso da 52mila euro, una Bmw M2 dello stesso valore e una Mercedes Classe S per 46mila euro.Il pubblico ministero Silvia Marchina aveva chiesto una condanna a 4di reclusione mentre la difesa, retta dall’avvocato Miriam Asperti, aveva chiesto l’assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto”.