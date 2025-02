Juventusnews24.com - Padovano stronca Vlahovic: «Ha dimostrato di non essere un attaccante importante per la Juventus. Sul suo futuro dico questo»

di RedazioneNews24ha detto la sua sulla situazione di: le dichiarazioni dell’ex bianconero sull’dellaMichele, a Sky Sport, ha parlato di Dusan. L’ex Juve si è espresso così sull’bianconero.– «Thiago Motta ha detto molto chiaramente che il ragazzo si sta comportando in maniera impeccabile, si allena benissimo, l’atteggiamento è quello giusto. Però se sono andati a prendere un altroè perché non erano contenti di lui. Sono sicuro che dove andrà farà sempre bene, perché lui è uno che i gol li farà sempre, però hadi non farsi scivolare addosso le critiche nella. Di non reagire, di nonunper la».Leggi sunews24.com