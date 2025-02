361magazine.com - P-Lift: la Profilo-Plastica è l’ultima ossessione delle celebrities! Come ottenere un profilo perfetto senza bisturi. Parla l’esperto

Leggi su 361magazine.com

Profili perfetti a prova di social media e polaroid? Mentre Meta fa sparire i filtri bellezza da Instagram, il P-svetta in cima alla classifica dei trattamenti estetici più performanti., Dott. Gennaro BarbutoLa recente scelta di Meta di rimuovere i filtri bellezza dei creator da Instagram fa certamente discutere. Tuttavia, si assiste ad una crescente richiesta – sopratutto tra i giovanissimi e i volti noti – di trattamenti estetici mirati a colmare alcune carenze del volto al fine di restituirgli tonicità e armonia.Mandibole poco definite, nasi imperfetti e profili non armoniosi, rappresentano vere e proprie red flag per chi desidera comunicare con la propria immagine attraverso i social network. Tra i trattamenti più interessanti in termini di risultati, lae non invasiva, è certamente quello più richiesto.