Ottocento tifosi in viaggio sognando la Coppa Italia

San Giovanni si appresta a vivere una giornata storica, da un punto di vista sportivo e sociale. Domani, domenica 9 febbraio, oltre 800 marignanesi con pullman e auto proprie si dirigeranno a Bologna, all’Unipol Arena, per assistere alla finale diA2 tra le proprie beniamine dell’Omag Mt San Giovanni e l’Itas Trentino di Trento. Un match senza ritorno e con in palio unanazionale. Presidente Stefano Manconi che effetto fa sapere che 800vi seguiranno domani? "Siamo molto orgogliosi di tutta questa partecipazione e ci auguriamo che sia solo l’inizio di un grande finale di stagione anche in termini di pubblico, perché poi si deve ricordare che dal 16 febbraio avremo la Pool Promozione con 5 turni casalinghi, al PalaMarignano, dove il pubblico potrebbe fare davvero la differenza.