Ilrestodelcarlino.it - "Ostaggio" di cinque bulli terribili. Non voleva più uscire di casa: il questore li ammonisce tutti

Una vita rovinata nel fiore della gioventù. Un terrore che lo predeva allo stomaco ogni mattina al risveglio. Così forte e prepotente da togliergli la voglia di vivere, di frequentare altre persone, die fare sport, andare a scuola, confrontarsi con gli altri. Marco, nome di fantasia aveva smesso di fare qualsiasi cosa, perchè vittima delle angherie di alcuni bulletti di quartiere: non frequentava più le lezioni a scuola, aveva smesso di fare attività sportiva e viveva nel terrore didiper paura di ritrovarsi davanti quei coetanei che lo vessavano. Finchè non ha deciso di raccontare tutto alle forze di polizia che hanno avviato accertamenti. Mettendo innanzitutto al riparo da ulteriori vessazioni il ragazzo che appariva già prostrato per una situazione assurda. Al termine della fase istruttoria, ildi Ancona Cesare Capoha emesso nei confronti diragazzi altrettante misure di prevenzione: ammonimenti per atti dismo nei confronti del coetaneo.