Osimhen Juventus, il retroscena: rifiutata un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita. Anche i bianconeri in corsa! Ecco la volontà del bomber nigeriano

di RedazioneNews24, offerta! Ilha detto no: vuole continuare in Europa, Juve inCome confermato da Daniele Longo, l’Al Ahli era pronto a versare 80 milioni nelle casse del Napoli, 5 milioni in più rispetto al valore della clausola rescissoria, per acquistare subito Victor. Niente da fare, però, per gli azzurri:ha rifiutato l’offertaperché vuole proseguire la propria carriera in Europa. Come riferito dal giornalista di calciomercato.com, l’attaccante è da mesi in orbita Mster United e rimane un’opzioneper la. Sullo sfondoArsenal e Chelsea.sono alla finestra per il.Leggi sunews24.com