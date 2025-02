Cinemaserietv.it - Oscar, l’Academy obbligherà i film a rendere noto l’utilizzo dell’AI dopo le polemiche su The Brutalist?

sta valutando diobbligatoria la divulgazione dell’uso dell’intelligenza artificiale (IA) neicandidati agli, a partire dal 2026. La recente controversia riguardante The– in cui il software’ IA Respeecher è stata usato per affinare la pronuncia di alcune battute in ungherese – ha acceso il dibattito, portandoa valutare nuove regole per glidi alto profilo come Dune: Parte 2, A Complete Unknown ed Emilia Pérez hanno anch’essi impiegato IA, seppur in modi diversi, dimostrando quanto la tecnologia sia ormai radicata nell’industria cinematografica.Attualmente,offre un modulo facoltativo per dichiarare l’uso dell’IA, ma i Governatori e le commissioni esecutive delle varie Guilds stanno esplorando come renderlo obbligatorio all’interno del regolamento ufficiale 2026, che verrà pubblicate ad aprile.