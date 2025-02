Ilgiorno.it - Orti urbani da coltivare. Si cercano ottanta anziani

Destinatari sono i pensionati e le persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica. A loro saranno assegnati 86per tre anni con l’obiettivo di mettere a sistema e meglio regolamentare un’attività già in essere da qualche anno. La scorsa estate il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino avevano fatto visita agli appezzamenti presenti nel rione di Bizzozero, verificando che il gradimento del servizio. Da qui la volontà di potenziare il progetto. "Il bando ha una valenza ambientale e sociale - spiega San Martino - mettendo a disposizione delle aree verdi che costituiscono degli ottimi strumenti di socializzazione e aggregazione, essenziali soprattutto per le persone anziane o in situazioni delicate di difficoltà economica.