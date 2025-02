Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni della giornata del 9 febbraio 2025

L'diFox del 9è guidato dalla Luna in Cancro. Con questo buon aspetto astrale, le sensazioni si intensificano e passano in primo piano. Vediamo leastrologiche diFox di domenica 9, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'del giorno dice che non è il momento ideale per sovraccaricarsi di impegni. Lapotrebbe risultare faticosa, meglio gestire le energie con attenzione. Toro - Sul piano emotivo e sentimentale, state attraversando una fase di ripresa. Il desiderio e la passione tornano protagonisti. Gemelli - Potreste avvertire qualche piccola difficoltà, ma affrontarla con onestà vi aiuterà a risolverla nel modo migliore.