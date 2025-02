Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 8 febbraio: armonia per la Bilancia, giornata di stimoli per i Gemelli

Ecco l’diFox per sabato 82025! Siamo ormai entrati nel vivo del secondo mese dell’anno, einizia a rivelare le sue prime sorprese. Questo sabato si presenta come unadi riflessione per alcuni segni, mentre per altri sarà un momento di svolta, soprattutto in amore e nelle questioni lavorative. Con la Luna in un segno d’Acqua, le emozioni saranno più intense e profonde, spingendo molti a prendere decisioni importanti o a rivalutare alcune scelte fatte nelle settimane precedenti.diFox, per sabato 82025, segno per segnoCosa ci riserva l’dell’8? Per chi ha iniziato l’anno con qualche incertezza, questo fine settimana rappresenta un’occasione per riprendere in mano la propria vita e capire quale direzione prendere.