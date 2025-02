Romadailynews.it - Oroscopo di domenica 9 febbraio 2025: le stelle segno per segno

Leggi su Romadailynews.it

Previsioni astrologiche per amore, lavoro e benessere nella giornata di.? Ariete (21 marzo – 19 aprile)Giornata dinamica e stimolante. La Luna favorevole ti dona energia e voglia di fare. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante o trovare soluzioni a problemi recenti. In amore, le coppie ritroveranno complicità, mentre i single potrebbero fare incontri intriganti. Salute ottima: perfetto per un’attività all’aria aperta.? Toro (20 aprile – 20 maggio)all’insegna del relax e della riflessione. Sul lavoro, è il momento di pianificare i prossimi passi con calma. In amore, piccoli gesti renderanno più forte il legame con il partner. I single potrebbero sentire nostalgia di una vecchia fiamma. Salute buona, ma concediti un po’ di riposo in più.