Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, sabato 8 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, è il momento di seguire il tuo istinto e lasciarti guidare dalle emozioni. Sarai sorpreso dai risultati!ToroCari amici del Toro, secondo l’di, concentrati su progetti già avviati piuttosto che su nuove iniziative. In ambito sentimentale, cerca di mettere da parte le tensioni recenti.GemelliCari Gemelli, la tua energia magnetica attira l’attenzione sul lavoro, rendendoti protagonista di nuove opportunità.