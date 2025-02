Velvetgossip.it - Oroscopo Branko: Gemelli in difficoltà, Toro al top il 6 febbraio 2025

Leggi su Velvetgossip.it

La settimana è già entrata nel vivo e, con l’arrivo di questo giovedì, è tempo di dare uno sguardo alle stelle e ai loro influssi per il weekend imminente. Oggi, 6, l’offre preziose indicazioni per ogni segno zodiacale, aiutandoci a navigare tra le sfide quotidiane e le opportunità che si presenteranno. Vediamo insieme cosa ci riservano le stelle, in particolare per i segni della prima metà dello zodiaco.Ariete: affrontare le sfide con determinazioneLe cose non si mettono bene per voi, cari Ariete. La presenza di Marte dissonante porta con sé una certa dose di stress, sia in ambito domestico che lavorativo. Potrebbero sorgere problemi in casa, che si uniscono a un carico di lavoro che sembra crescere incessantemente. Tuttavia, non tutto è negativo: in amore, qualcosa si muove in positivo e si preannuncia un weekend che potrebbe riservare sorprese piacevoli.