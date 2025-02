Ilgiorno.it - Orino, escursionista cade e rischia la vita in ipotermia: mobilitazione per soccorrerlo

Varese – Un uomo di 47 anni è stato soccorso sabato mattina dopo essere caduto mentre stava facendo una camminata sul sentiero che porta al forte di, comune in provincia di Varese. A mobilitarsi sono state le squadre del soccorso alpino di Luino e Laveno e del nucleo Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno trovato l’con un trauma cranico e in stato di(nella notte era nevicato). Il quarantasettenne è stato caricato su una barella e portato a valle, dopodiché è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.