Iodonna.it - Orecchini, collane, bracciali, spille, anelli. I bijoux che risplendono in passerella

Leggi su Iodonna.it

Punti luce. A risplendere sui catwalk della New York Fashion Week 2025 una sfilza di gioielli imperdibili:pensati per illuminare i look delle sfilate, veri e propri accessori brillanti da passare in rassegna nella scelta del prossimo, luminoso alleato di stile. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Si ricomincia! Il calendario ufficiale della New York Fashion Week Autunno-Inverno 2025/26 Alle sfilate della Grande Mela vanno in scena le originali proposte degli stilisti.