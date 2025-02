Ilrestodelcarlino.it - "Ore al freddo, speriamo che il servizio migliori"

Fin dalle 4 del mattino, numerose persone di origine ucraina si sono ritrovate in Ercole d’Este davanti agli uffici Immigrazione della Questura. Dove, sempre ieri, erano stati attivati due sportelli – dalle 9 alle 12.30 – dedicati alla popolazione in arrivo e presente sul territorio, per il rinnovo del permesso di soggiorno. Le basse temperature hanno reso l’attesa particolarmente difficile, soprattutto per le donne con i bambini. Roberto Marchetti, responsabile dell’associazione Nadiya, era presente sul posto con loro e ha raccontato al Carlino: "C’è disappunto – chiosa – perché c’è gente arrivata prestissimo ed è stata costretta a restare a lungo al. Mi sono sentito veramente a disagio per loro. Perlomeno mi sono sentito in dovere di segnalarlo dal punto di vista umano". Marchetti ha inoltre sottolineato come la modalità di accesso non fosse chiara a tutti: "Pensavo – aggiunge – che fosse già organizzato in modo che un certo numero di persone potesse entrare.