Tpi.it - Ora o mai più 2025: classifica e vincitore della quinta puntata

Leggi su Tpi.it

Ora o mai piùORA O MAI PIU’– Chi ha vinto ladi Ora o mai più, lo show condotto da Marco Liorni su Rai 1? A vincere laè stato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.Di seguito lanel dettaglio:IN AGGIORNAMENTO.Quante puntateMa quante puntate sono previste per Ora o mai più su Rai 1 nel? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima sabato 11 gennaio; la settima ed ultima sabato 1 marzo. In mezzo una pausa legata alla serata finale del Festival di Sanremo. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):Prima: sabato 11 gennaioSeconda: sabato 18 gennaioTerza: sabato 25 gennaioQuarta: sabato 1 febbraio: sabato 8 febbraioPausa causa Festival di SanremoSesta: sabato 22 febbraioSettima: sabato 1 marzoStreaming e tvAbbiamo vistodi Ora o mai più, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1.