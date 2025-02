Ilrestodelcarlino.it - "Ora c’è un clima diverso". Il sindaco: aspettative alte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altra tappa, a Roma, per la vertenza Beko. Lunedì si vivrà un’altra giornata cruciale, con l’incontro al Ministero al quale prenderanno parte, stavolta, solo i sindacati nazionali, i rappresentanti del Governo e quelli della multinazionale. L’appuntamento è fissato per le 14.30 e si entrerà nel vivo del nuovo piano industriale che dovrebbe essere redatto dalla Beko Europe. Una seconda seduta, poi, dovrebbe essere convocata per il 24 febbraio. L’intenzione del ministro Adolfo Urso, dunque, sembra essere quella di chiudere la partita piuttosto velocemente. "Io sono convinto che a breve si troverà la quadra e la questione Beko dovrebbe trovare una soluzione – conferma ildi Comunanza, Domenico Sacconi, che era presente lo scorso 30 gennaio al tavolo del Mimit –. L’apertura da parte della Beko a trattare ha creato uncompletamentein paese.