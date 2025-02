Ilgiorno.it - Operazione sicurezza. Furti e spaccio: 5 arresti

Leggi su Ilgiorno.it

, rapine,di droga. Nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato cinque persone a Varedo. Gli interventi si sono concentrati in un’area industriale dismessa, già nota per situazioni di degrado e illegalità diffusa. L’attività, condotta in diverse operazioni tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, si inserisce in una più ampiapredisposta dal Comando provinciale di Monza e Brianza, con l’obiettivo di garantire maggiorenelle aree urbane sensibili. Il primo arresto risale al 29 gennaio: i militari di Varedo, con il supporto del Nucleo operativo e Radiomobile di Desio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne di origini egiziane, irregolare in Italia.