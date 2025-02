Bergamonews.it - Operaio morì schiacciato da un muro, il consulente della difesa: “La causa del crollo nelle vibrazioni”

Bonate Sotto. Qual è stata ladeldeldel capannoneComac Srl che, il 15 maggio 2019, è finito addosso al dipendente Olivo Torri uccidendolo?Impossibile determinarla con certezza, secondo ildi Elio Cisana, titolareCisana Srl incaricata dei lavori nel capannone, finito a processo insieme a Giorgio Donadoni, legale rappresentanteComac, Cristian Forlani, responsabilesicurezza e Roberto Locatelli, l’che aveva eseguito il taglioparete.Nel corso dell’udienza di venerdì 7 febbraio, l’ingegner Umberto Noris ha illustrato la sua relazione stilata per contodi Cisana, retta dall’avvocato Marco De Cobelli. Le possibili cause potrebbero essere due, ma sono impossibili da provare.L’esperto le ha individuate in una vibrazione esterna o in un urto avvenuto all’interno del capannone con un muletto utilizzato dagli operai.