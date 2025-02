Ilrestodelcarlino.it - Opera speciale donata ai carabinieri

La pittrice Veronica De Angelis di San Benedetto ha realizzato un’pittorica dedicata all’Arma deidella provincia di Ascoli: un omaggio alla loro dedizione, coraggio e impegno quotidiano per la sicurezza e la protezione della nostra comunità, interpretando al meglio il valore simbolico e umano di questa storica Istituzione. Il quadro, frutto di una visione artistica unica, celebra la figura del Carabiniere come emblema di forza, giustizia e protezione, valorizzando soprattutto la relazione tra i militari e il territorio in cui prestano servizio. Il carabiniere a cavallo, simbolo che rievoca la tradizione della quintana ascolana, appare come un emblema di autorità e dignità, ma anche di vicinanza al popolo, uscendo dalle onde del mare che rappresentano il marasma del crimine che viene schiacciato dagli zoccoli del nobile animale.