Opel P4 record di produzione nel 1935

Leggi su .com

(Adnkronos) – Nelraggiunse un traguardo storico, superando le 100.000 unità prodotte in soli 12 mesi. Unper l’epoca, reso possibile grazie alla P4, un modello innovativo e accessibile, destinato a diventare un’icona nel settore automobilistico. Questo risultato rappresentò un rilancio strategico per, segnando la fine di un lungo capitolo produttivo e .L'articoloP4,dinelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?