Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio: indagato vigile urbano. Le dritte ad Adilma e la casa a Mentone data in prestito

Leggi su Ilgiorno.it

Parabiago, 8 febbraio 2025 – Si allunga in questi giorni la lista delle testimonianze per il delitto. Nel registro degli indagati risulta ancora iscritto il nome di un agente della polizia locale di Parabiago, sospettato di aver fornito un aiuto, in qualche modo, adPereira Carneiro nel suo piano per uccidere il compagno e ottenere l’eredità attraverso i due figli da lui riconosciuti. I motivi dell’accusa Ilnon solo avrebbe passato adinformazioni riservate sul funzionamento delle telecamere pubbliche nella zona in cui è avvenuto l’, ma avrebbe anche aiutato la donna in alcune pratiche burocratiche. Ad ogni modo, dagli interrogatori è emerso che non avrebbe dato indicazioni precise sul percorso da fare con l’auto il giorno dell’per evitare le telecamere di videosorveglianza, ma si sarebbe limitato ad affermare genericamente che la maggior parte di quelle presenti sul territorio non risultavano funzionanti.