Omicidio baby-sitter compagno confessa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.40 Hato Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne accusato dell'e dell'occultamento del cadavere della compagna, Jhoanna Nataly Quintanilla. Nell'interrogatorio davanti al gip l'uomo ha ammesso di averla uccisa, anche se non in modo intenzionale, e di avere deciso di nascondere il corpo perché preso dal panico. A quanto si apprende, non è stato in grado di dire con precisione dove si trova il cadavere, limitandosi a indicare un punto imprecisato lungo la strada per Cassano d'Adda.