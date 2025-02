Feedpress.me - Ok negli Usa alla sperimentazione del trapianto di rene maiale-uomo. In Italia un progetto sugli organi modificati

Leggi su Feedpress.me

Via liberaStati Unitiprimaclinica deldi reni digeneticamente in modo da evitare il rigetto . È unasu sei pazienti in condizioni gravissime, l'avvio è previsto a metà 2025 ed è un passo notevole. Arriva dopo una lunghissima storia di tentativi durata decenni e che ha visto trapiantare senza successo cuori, reni e polmoni.