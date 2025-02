Lanazione.it - Oggi San Felice-Hitachi e Sarripoli-Bottegone

Il Sanprimo della classe, che nell’ultimo turno ha demolito l’Olmi con un netto 5-0 esterno (doppietta di Sicuranza ed acuti di Sauro, Campionini ed Aduwa) attende alle 14.30 odierne l’, in quello che a tutti gli effetti sarà un antipasto della finalissima di Coppa Pezzimenti. E alla stessa ora il, secondo in graduatoria ma sceso a sei lunghezze dalla vetta, tenterà di mettersi alle spalle lo scivolone contro il Capostrada Belvedere (vittorioso per 2-0) vincendo contro il. Tutto pronto per la ventesima giornata del campionato di Terza categoria di Pistoia, che prenderà il via proprio. C’è il Ramini, terzo seppur più staccato, che vuol dare continuità alla vittoria esterna della scorsa settimana ottenuta contro il Prato Nord U21: il modo migliore per mandare un segnale è quello di aggiudicarsi l’intera posta in palio al Barni contro il Montale Pol.