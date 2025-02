Ilfattoquotidiano.it - “Oggi manca un dibattito pubblico sulla guerra, i contrari vengono ridicolizzati”. La campagna “dal basso” di Emergency per parlare di pace. Partendo dalla Costituzione

Respingere l’idea dell’uso delle armi come unica opzione, come una strada inevitabile. Riabituare le persone adi, rimettere questa parola al centro del discorso. E spingere così governi e istituzioni a non ignorare più le voci di chi chiede di riaprire une di chi vorrebbe l’Italia impegnata in prima linea non nell’industria bellica, ma nella risoluzione dei conflitti. È un lavoro dalquello chesta portando avanti con laR1PUD1A la. Lanciata a novembre,conta il sostegno di oltre 180 comuni, decine di iniziative nelle scuole, in teatri, cinema, piazze e istituzioni culturali. Come spiega Simonetta Gola, direttrice della comunicazione della ong, R1PUD1A (con il numero 1 al posto della lettera i per richiamare l’articolo 11 della) è “un’operazione culturale” che nasce in parallelo al lavoro sul campo che l’organizzazione continua a svolgere in 14 diverse aree del mondo.