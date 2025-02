Dailymilan.it - Nuovo San Siro, presentazione del piano di fattibilità: Milan e Inter chiedono lo slittamento. I dettagli

In merito ai progetti per ilSanavrebbero chiesto loperdelfi.Arrivano nuove indiscrezioni in merito alstadio di. Il Corriere dio nell’edizione odierna, i due club preferirebbero slittare al 20 marzo ladelditecnica economica e l’offerta d’acquisto di San, il Comune però non ci sta: rischioso allungare. La cessione deve avvenire entro l’estate perché a ottobre scatta il vincolo sul secondo anello.Il Comune dio invece chiede di anticipare, per riuscire ad arrivare alla cessione entro l’estate in modo da evitare di far scattare il vincolo per il secondo anello.San: cessione entro l’estate per evitare il vincoloSandeldilo