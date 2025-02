Ilrestodelcarlino.it - Nuovo mercato del Piano, si punta a settembre

Ildeltrasferito nella nuova struttura forse già il prossimo. È questa una delle novità più importanti uscite dalla riunione tecnica tra il Comune e i commercianti che si è svolta l’altro ieri. Una specie di assemblea molto partecipata e piena di contenuti, alla presenza degli assessori ai Lavori pubblici e alle attività produttive, Stefano Tombolini e Angelo Eliantonio, e ai tecnici del Comune. I lavori stanno procedendo bene e l’ipotesi di poter spostare le attività dalla vecchia e attuale struttura in quella nuova sorta sulle ceneri del glorioso campo di calcio delSan Lazzaro già a inizio autunno resta viva: "Vediamo come procedono i prossimi mesi – spiega al Carlino l’assessore Tombolini – se si può fare abene, se dovessimo arrivare lunghi credo sia meglio lasciare i commercianti dove stanno per il periodo delle feste e poi procedere al trasferimento a gennaio 2026.