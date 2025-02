Cityrumors.it - Nuovo bonus sulla busta paga: ecco i requisiti e le tempistiche per accedervi

Leggi su Cityrumors.it

Unfa sognare tutti i lavoratori dipendenti e non solo in vista di questa estate, ma attenzione a sorprese anticipateIn estate in Italia è previsto un. Una notizia che riguarda tutti i lavoratori dipendenti, ma non solo, e che si potrà ottenere per mezzo di una riduzione dell’IRPEF per la classe media e al recupero delle risorse necessarie. La revisione delle aliquote IRPEF, d’altronde, è da tempo motivo di discussione dopo quella introdotta con la Legge di Bilancio del 2024.e leper– Cityrumors.itIn tal senso, il governo – come riporta leggo.it – che sperava di finanziare questa misura con il concordato preventivo, potrebbe essere davvero riuscito a raggiungere l’obiettivo che si era posto. Una novità che, come detto, si attende entro l’estate.