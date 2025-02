Thesocialpost.it - Nuova scossa di terremoto nel Senese: epicentro a Monteroni d’Arbia

Unadiè stata avvertita nelnel tardo pomeriggio di oggi. Il sisma, di magnitudo 2.0, si è verificato alle 18:45 a una profondità di 8 km, con, la stessa area già colpita da uno sciame sismico nei giorni scorsi.Non si registrano danni né particolari segnalazioni da parte della popolazione, ma l’evento si inserisce in una sequenza di scosse che sta interessando la zona. Giovedì scorso era stata rilevata un’altradi magnitudo 3, mentre tra domenica e lunedì si erano verificate le scosse più intense, di magnitudo 3.2 e 3.1.La popolazione resta in allerta, mentre gli esperti continuano a monitorare l’attività sismica nell’area per valutare eventuali sviluppi.L'articolodinelproviene da The Social Post.