Udine20.it - Nozze d’oro, di diamante e di titanio per 150 coppie udinesi

Leggi su Udine20.it

Giornata di festa per circa 150che oggi hanno celebrato le loro, die dial Palamostre, per il secondo appuntamento “Una vita insieme”, organizzato dal Comune di Udine in occasione di San Valentino.Un teatro gremito ha accolto prima i saluti istituzionali portati dal Sindaco Alberto Felice De Toni e dal vice Sindaco Alessandro Venanzi, promotore dell’evento:“Si tratta di un evento a cui teniamo molto, tramite il quale vogliamo ringraziare una fetta di comunità importante che con il loro lavoro, il loro impegno e anche con il loro amore sono riusciti a costruire l’infrastruttura della nostra società. Per la nostra generazione queste persone, molte delle quali sono ormai nonni, hanno un ruolo fondamentale per sostenere le nuove generazioni e le nuove famiglie.