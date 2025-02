Spazionapoli.it - Novità Adeyemi, Romano annuncia un importante novità: c’è ancora il Napoli nel suo futuro?

Calciomercato – C’è unaper quel che riguarda Karim. Di seguito la decisione improvvisa del calciatore. Ilha lavorato molto nella sessione invernale di calciomercato per provare a sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Tale missione, però, non è riuscita a causa delle difficoltà emerse. I nomi sondati sono stati diversi, tra questi era presente anche quello di Karim. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti proprio sul giocatore di proprietà del Borussia Dortmund.cambia procuratore: sarà addio al Dortmund in estate?Oggi è un giorno moltoper Karim. L’attuale attaccante del Borussia Dortmund è stato molto vicino alnell’ultima sessione di mercato, salvo poi decidere di vestirela maglia dei tedeschi. La situazione è al momento “rientrata”, ma nei prossimi mesi potrebbe esserci l’addio definitivo da parte del giocatore.