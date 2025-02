Oasport.it - Novak Djokovic verso la partecipazione a Doha: i media serbi sicuri

Daila certezza arriva più che chiara:è destinato a giocare l’ATP 500 di, uno dei tornei di maggior tradizione del circuito anche se ha cambiato data rispetto alle origini. Ed è anche uno degli eventi che, quest’anno, catalizza importanti attese, dato che ci sarà una buona fetta dei migliori al mondo, quasi a “rubare” un po’ la scena a ciò che è stata Dubai per lungo tempo.A riferire della questione è Jelena Medic del portale serbo Sportal. Non è ancora chiaro secontinuerà la collaborazione con Andy Murray, e per il momento non è nemmeno certo che lo scozzese viaggi con lui dopo Melbourne, ma si sa che ci sarà un cambiamento nel suo staff in Qatar: invece di Miljan Amanovic viaggerà con lui Claudio Zimaglia, una vecchia conoscenza del serbo (già nel team di Jannik Sinner in passato, peraltro).