Notte bianca lettera dell’assessore Bilotta ai commercianti

Tempo di lettura: 2 minutidi San Modestino,apertaalle attività produttive, Albertoaidi Avellino:“Caro Esercente,il prossimo 14 febbraio, in occasione delle celebrazioni dei nostri Santi Patroni, Modestino, Fiorentino e Flaviano, e della festa di San Valentino, l’Amministrazione comunale e segnatamente l’Assessorato alle Attività produttive che rappresento, ha organizzato, in sinergia con l’Assessorato agli Eventi, guidato da Jessica Tomasetta, un’intera serata dedicata al commercio, che vedrà la presenza, tra le vie del centro, di bottari, artisti di strada ed ogni genere di intrattenimento per grandi e piccini. Dalle ore 10 fino alle 22, sulla scorta del grande successo riscosso nella precedente edizione, la nostra città attirerà per le vie del centro turisti ed avventori, materializzando importanti opportunità economiche per le attività commerciali e numerosi momenti di svago.