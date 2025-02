Lanazione.it - Nonno accusato di violenze, assolto dopo sette anni: “Questa è la fine di un incubo”

Pisa, 8 febbraio 2025 – Ora ha 85ed è rimasto sotto processo perper violenza sessuale, ieri è stato. Le accuse erano gravissime per undel pisano a giudizio con tre capi di imputazione. Tre gli episodi contestati in cui avrebbe toccato le due nipotine e un’altra nipotina (cugine fra loro). Sul divano, in un boschetto ed un’altra, la più piccola, mentre la dondolava tra le braccia. Una storia difficile anche da raccontare – di cui omettiamo qualsiasi riferimento per tutelare le minori – che risale al 2018. Le minori erano state già sentite in sede di sommarie informazioni dal consulente e dalla polizia giudiziaria e poi con l’incidente probatorio. Ed è stato proprio questo uno dei punti su cui ha lavorato la difesa che evidentemente ha convinto il collegio (presidente Giulio Cesare Cipollettaa latere Giovanetti e Tellarini): “Ci sono stati gravi errori metodologici e i fatti non erano contestualizzati e circostanziati”, hanno sostenuto in aula i difensori dell’anziano, gli avvocati del foro di Pisa, Maria Concetta Gugliotta e Alberto Marchesi.